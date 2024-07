Tg News – 24/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Mattarella: “Gli atti contro l’informazione sono eversivi” - Giustizia, l’allarme della Ue sull’Italia - Incendio a Vieste, evacuato villaggio, 1200 turisti in fuga - Terrore sulla “Freccia nel cielo” di Cortina, in 30 sospesi nel vuoto 4 ore - C’è una terza vittima nel crollo di Scampia - Nepal, aereo di schianta, 18 vittime - Primo comizio di Kamala Harris: “Vinceremo, non abbiamo paura” - Webuild, in azione tre nuove talpe meccaniche - Previsioni 3B Meteo 25 Luglio mrv