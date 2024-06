Tg News – 24/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il centrosinistra vince a Firenze e Bari, affluenza in calo - Due 16enni fermati a Pescara per omicidio di un coetaneo - A Fano coppia di anziani assassinata in casa - A Milano ubriaco investe in auto e trascina una ragazza - 20 morti e 46 feriti negli attacchi in Daghestan - Mosca convoca ambasciatore Usa per raid in Crimea - Pirateria audiovisiva, persi 2 miliardi di fatturato - "Farnese d'or", un premio celebra il legame Italia-Francia - Previsioni 3B Meteo 25 Giugno mrv