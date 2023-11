Tg News – 24/11/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - A Gaza rilasciati 13 ostaggi israeliani e 12 thailandesi - Uccise la fidanzata, libertà condizionata per Oscar Pistorius - Filippo Turetta sarà posto in isolamento e sorvegliato H24 - Cnr, 12 milioni di italiane vittime di violenza - Sindacati confermano lo sciopero dei trasporti per Lunedì 27 - Smog, Italia seconda in Europa per numero di morti - Con il freddo la curva dell’influenza cresce - Alexa festeggia i suoi primi 5 anni in Italia - Previsioni 3B Meteo 25 Novembre mrv