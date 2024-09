Tg News – 23/9/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Raid israeliani sul Libano, colpiti 300 obiettivi, 274 morti - Fermata 21enne per la ragazza uccisa a Molfetta - Giulia Cecchettin, al via il processo - Verona, morte cerebrale per 15enne ferito dalla madre - Inchiesta Liguria, Signorini torna libero - Istat rivede al ribasso la crescita 2023 - Polizze anticalamità, obbligo per le imprese da Gennaio - Energia, intesa tra Sicilia e Terna per il collegamento Italia-Tunisia - Previsioni 3B Meteo 24 Settembre /gtr