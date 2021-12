Tg News – 23/12/2021

In questa edizione: - Oms, Kluge; "Terza dose fondamentale contro Omicron" - Nuovo record di tamponi: oltre 850mila in un solo giorno - Il cuore di chi si ama batte all'unisono: la ricerca che viene dall'Illinois - Covid e Green Pass: un Comune della Sardegna lo rende obbligatorio per le cene di Natale a casa mrv