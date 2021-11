Tg News – 23/11/2021

In questa edizione: - Suicidio medicalmente assistito: il primo via libera in Italia - Amazon e Apple nel mirino dell'Antitrust: sanzione da 200 mln di euro - Terza dose dopo cinque mesi, la decisione di Aifa e la comunicazione del Ministero - Covid-19: casi in calo ma tasso di positività in aumento gtr/red