Tg News – 23/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Turchia, attacco terroristico ad Ankara, 3 morti e 14 feriti - A Seattle 15enne stermina la famiglia con arma da fuoco - Da Consiglio Ue pacchetto aiuti da 35 miliardi a Kiev - Spano si dimette da Ministero Cultura dopo attacchi personali - Sindacati dei medici contro manovra, sciopero il 20 Novembre - A Palermo asportato tumore di oltre 24 kg, salvo 51enne - Al via da oggi patente digitale e tessera sanitaria - Italia e Ucraina insieme per la ricostruzione, conferenza a Washington - Previsioni 3B Meteo 24 Ottobre /gtr