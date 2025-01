Tg News – 23/1/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Caso Almasri, Piantedosi in aula: “Espulso perché pericoloso” - Neonata rapita a Cosenza, Sofia e i genitori lasciano la clinica - 70 tifosi spagnoli aggrediti da ultrà della Lazio, 9 feriti - Trump, intervista a Fox: “Se non avessi vinto Usa sarebbero morti" - Zelensky pronto a colloqui con Putin se Trump fornirà garanzie - Magnate tirolese Benko arrestato in Austria per crac gruppo Signa - Torna a correre il prezzo del gas, sopra 50 euro ad Amsterdam - Von Der Leyen “Manteniamo la rotta sulla transizione energetica” - Previsioni 3B meteo 24 Gennaio gsl