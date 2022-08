Tg News – 22/8/2022

In questa edizione: - Fisco: 22 agosto Tax Day per contribuenti italiani - Scuola: dal 1° settembre rientra anche personale No Vax - Mef: crescita significativa per spesa pensioni nel 2023 - Codacons: Milano 116 euro per fare la spesa, a Napoli la metà gsl