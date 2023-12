Tg News – 22/12/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Manovra, al Senato passa fiducia con 112 sì - Praga, il killer si è sparato con un fucile - Israele chiede ad Hamas 2 settimane di tregua - Scioperano i settori del Commercio e Turismo - Nas sequestrano 39 tonnellate di dolci per Natale - Indagini anche sull’uovo di Pasqua di Chiara Ferragni - Super multa per Meta da Agcom - 6,5 milioni di italiani in viaggio per Natale - Fondazione Lottomatica, Floris racconta "L'essenziale" - Previsioni 3B Meteo 23 Dicembre mrv