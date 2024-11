Tg News – 22/11/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Centrata base Unifil in Libano, feriti 4 militari italiani - Kiev “I russi avanzano nel Donetsk” - Tusk “La minaccia di un conflitto globale è seria” - Madre uccide figlia di 10 mesi e poi tenta il suicidio - Tensioni alla Sapienza di Roma, cariche e scontri con la polizia - Istat, nel 2024 matrimoni ancora in calo - Nations League, sarà Italia-Germania ai quarti - Pnrr, Meloni “Nella fase 2 non possiamo permetterci errori o ritardi” - Previsioni 3B Meteo 23 Novembre /gtr