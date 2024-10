Tg News – 22/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Hezbollah rivendica attacco alla casa di Netanyahu - Consiglio d’Europa accusa l’Italia di razzismo tra forze dell’ordine - Viminale ricorre in Cassazione contro i no ai trattenimenti - Ungheria chiede revoca immunità per Ilaria Salis - Cittadinanzattiva, crescono le critiche ai medici di famiglia - Inter e Milan, nuovo stadio nell’area di San Siro - Domanda record per i bond italiani - Le nuove sfide del Terzo Settore in un rapporto di Generali Italia - Previsioni 3B Meteo 23 Ottobre mrv