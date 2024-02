Tg News – 22/02/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Terzo mandato in Regione, bocciata proposta Lega - Palù accusa Schillaci e si dimette da presidenza Aifa - Catania, uccide zia alimentandola con cibo proibito - Valditara, stretta su cellulari e tablet a scuola - Houti: “Bandite da Mar Rosso navi Israele, Usa, Gb - Patente sospesa per chi parla al cellulare alla guida - Ferragni-Fedez, fine della storia - Una maratona per avvicinare le studentesse alle materie STEM - Previsioni 3B Meteo 23 Febbraio mrv