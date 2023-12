Tg News – 21/12/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Praga, sparatoria in università, attentatore ucciso - Nel Nord di Gaza non ci sono più ospedali funzionanti - Mes, la Camera boccia la ratifica - 17enne uccide 22enne dopo lite in discoteca a Palermo - Nel 2024 tornano gli incentivi per le auto - Usa, 70enne assolto dopo 48 anni di carcere - Il video di Natale della Polizia - Previsioni 3B Meteo 22 Dicembre gsl