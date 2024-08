Tg News – 20/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Veliero affondato, aperto varco per recuperare i corpi - Uccide figlio disabile e la moglie, poi si toglie la vita - Putin ordina di liberare Kursk entro il Primo Ottobre - Netanyahu “Non sono sicuro che ci sarà un accordo” - Vaiolo scimmie, in Europa non c’è emergenza sanitaria - M5S, Grillo “Simbolo, nome e secondo mandato non si toccano” - Sinner positivo al doping per una pomata, scagionato - Meeting Rimini al via tra dialogo interreligioso e crisi mediorientale - Previsioni 3B Meteo 21 Agosto /gtr