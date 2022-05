Tg News – 20/5/2022

In questa edizione: - Assunzioni, saldo positivo anche per i contratti a tempo indeterminato - Il vaiolo delle scimmie arriva in Italia, il primo paziente era rientrato dalle Canarie - Attacchi hacker russi a siti istituzionali italiani - Riparte la campagna Marevivo-BAT contro l'abbandono dei mozziconi /gtr