Tg News – 20/5/2021

In questa edizione del Tg News del 20 maggio 2021 troverete: - Boom immatricolazioni auto: 255,9% in più rispetto ad aprile 2020 - Cripto-valute in crollo dopo lo stop dalla banca centrale Cinese - Firmato il nuovo decreto Covid sulle riaperture: ecco cosa prevede riguardo il green pass - Sfollati: nel 2020 si è toccato il record negativo di 55 milioni