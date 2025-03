Tg News – 20/3/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Ancora aiuti all’Ucraina dal Consiglio Ue, Metsola difende Ventotene - Annuncio Cremlino: vertice tra Russia e Usa a Riad il 24 Marzo - Raid israeliani nella striscia di Gaza, almeno 85 morti - Trump contro la Fed, dazi all’Europa dal 2 Aprile - Arrestata segretaria eurodeputato Martusciello - Madre di Saman in aula “Non sono stata io ad ucciderla” - Delitto Garlasco, Sempio “I Poggi credono in me” - Ue, Fitto “Su investimento difesa decidono Stati membri” - Previsioni 3B Meteo 21 Marzo mrv