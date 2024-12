Tg News – 20/12/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Open Arms, Salvini “In aula orgoglioso” - Manovra, il governo incassa la fiducia alla Camera - Istigazione all’odio razziale, indagati 11 presunti neonazisti - In Croazia aggressione con coltello in una scuola, muore bimbo - Naufragio al largo della Grecia, morti almeno 8 migranti - Attacco con missili balistici su Kiev, Putin apre a negoziati - Lega Serie A, Simonelli nuovo presidente - Nutella, al Maxxi di Roma una mostra per i 60 anni - Previsioni 3B Meteo 21 Dicembre /gtr