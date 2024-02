Tg News – 20/02/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Navalny, appello della madre: “Ridateci il corpo” - A Londra l’udienza per l’estradizione di Assange - Regeni, al via processo a 007 egiziani - Sabato primo G7 italiano, in videoconferenza Zelensky - Agricoltori bloccano il traffico a Roma - Pm 10 alle stelle in Lombardia ed Emilia - Ministro Urso su siderurgia italiana - Previsioni 3B Meteo per 21 Febbraio mrv