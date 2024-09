Tg News – 2/9/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Strage familiare Paderno Dugnano, il pm: “Nessun movente” - Delitto Sharon, Sangare davanti al Gip - Sciopero generale in Israele, tribunale ordina stop anticipato - Gaza, Biden: “Accordo su ostaggi vicino” - Francia, drogava moglie per farla stuprare da sconosciuti - Prezzi gonfiati per tour Oasis, interviene governo britannico - Peste suina, Commissario: “Con 24 focolai situazione complessa” - A Monza pubblico da record per la tre giorni del Gran Premio d’Italia - Previsioni 3B Meteo 3 Settembre mrv