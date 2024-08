Tg News – 2/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Strage di Bologna, polemica Meloni, Schlein, familiari delle vittime - Visita di Meloni a Parigi, incontro con Macron - Erdogan: “L’uccisione del leader di Hamas allontana la tregua a Gaza” - Roma, due 18enni violentate in casa, due arresti - Nel milanese lottatore stacca un dito a un passeggero in treno - Tenta di dare fuoco alla ex, passante fa accorrere polizia a Verona - Esodo estivo, bollino nero nel primo weekend di Agosto - Toti: “La politica si è sottomessa al sistema giudiziario” - Previsioni 3B Meteo 3 Agosto mrv