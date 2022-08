Tg News – 2/8/2022

In questa edizione: - Morto il leader di Al Qaida per mezzo di un drone Usa - Inps lancia nuovo portale ASI per dipendenti pubblici - Occupazione da record a giugno 2022: si tocca il 60,1% - Istat: a luglio indice dei prezzi al consumo al +0,4% sul mese gsl