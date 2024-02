Tg News – 2/2/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Furia Sgarbi, si dimette da sottosegretario alla cultura - Caso Salis, il padre vede Presidente Senato La Russa - Caso Pozzolo, in tre hanno toccato la pistola - Dilaga protesta trattori, prossima settimana a Roma - Giulia Cecchettin dottoressa in ingegneria biomedica - Lettera di 800 funzionari Ue e Usa contro Israele - Corte Aja: “Giudicheremo causa di Kiev contro Mosca” - Bombardieri su Stellantis: “Servono scelte chiare” - Previsioni 3B Meteo 3 Febbraio mrv