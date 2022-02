Tg News – 2/2/2022

In questa edizione: - Vaccino, a gennaio 2022 quasi 18 milioni di somministrazioni - Scuola, la spesa italiana per l'istruzione è inferiore alla media Ue - I sindacati dei medici di base annunciano lo stato di agitazione generale - Il teatro Arcimboldi di Milano ospita la Divina Commedia in versione musical gtr/