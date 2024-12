Tg News – 2/12/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Stellantis sprofonda in Borsa dopo dimissioni Tavares - Francia, Le Pen conferma sfiducia a Barnier insieme alla Gauche - Bove in ripresa, le prime parole dopo lo spavento: “Grazie a tutti” - Natisone, indagato il personale che ha gestito emergenza - Spara su bus studenti, minorenne in carcere nel mantovano - Foti giura da ministro, prende le deleghe di Fitto agli Affari Europei - Istat, a Ottobre tasso di occupazione mai così alto - Italia-Francia, a Milano la terza edizione di Grand Prix Innovation - Previsioni 3B Meteo 3 Dicembre gsl