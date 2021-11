Tg News – 2/11/2021

In questa edizione: - Cop26, Draghi: "Collaborazione è la chiave del successo" - Covid-19: under 12 trainano la curva dei nuovi positivi - Scuola, in arrivo nuove regole sulla quarantena - Scuola, dal prossimo anno scienze motorie diventa materia curricolare gtr/red