Tg News – 2/1/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Vertice a Palazzo Chigi su Cecilia Sala con Meloni - Identificato il conducente della Tesla, è un militare Usa - Gas, Ue: nessun problema dopo lo stop ucraino - Neonato morto in culla termica in Chiesa a Poggiofranco - A Milano 22enne denuncia violenza durante veglione Capodanno - Lutto nell’alta moda, è morta Rosita Missoni - Il calcio perde Aldo Agroppi, l’anticonformista - Arriva il caricabatterie unico nell'Ue - Previsioni 3B Meteo 3 Gennaio /gtr