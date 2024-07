Tg News – 19/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Guasti informatici in tutto il mondo, aerei e treni in tilt - Guasto sull’Alta Velocità vicino a Firenze, pesanti ritardi - Spionaggio, giornalista Usa condannato a 16 anni in Russia - Trump accetta la nomination repubblicana, Biden che fa? - 32 anni fa l’attentato al giudice Borsellino - Trento, il Tar blocca l’uccisione dell’orsa che ha aggredito il turista - Il Covid torna a rialzare la testa - Gksd, alla Summer Dinner i premi "Most Inspiring Woman" - Previsioni 3B Meteo 20 Luglio /gtr