Tg News – 18/3/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Lunga telefonata Trump-Putin per mettere fine alla guerra in Ucraina - Meloni al Senato: “Non c’è garanzia di sicurezza dividendo Ue da Usa” - A Gaza tregua finita con l’attacco di Israele - Lettera di Papa Francesco: “La fragilità rende più lucidi” - Studentessa 19enne muore in gita su traghetto per la Sicilia - Delitto Sharon, Sangare ritratta la confessione - Covid, cinque anni fa i camion con le bare in Lombardia - Draghi: “Sicurezza Ue messa in discussione da Trump” - Previsioni 3B Meteo 19 Marzo mrv