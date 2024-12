Tg News – 18/12/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Sarkozy condannato a 3 anni per corruzione e traffico influenze - Zelensky ammette: “Non abbiamo forze per riprenderci Crimea e Donbass” - Mosca arresta un uomo per omicidio del generale Kirillov - Manovra, in pensione a 64 anni sommando la previdenza integrativa - Estratta dalla grotta la speleologa Ottavia Piana - Pavia, mamma e bimbo muoiono durate il parto al San Matteo - 18 milioni di italiani in viaggio per vacanze natalizie - Meloni “Non prendo ordini da nessuno” - Previsioni 3B Meteo 19 Dicembre mrv