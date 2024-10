Tg News – 18/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Migranti in Albania, tribunale di Roma non convalida trattenimento - Processo Open Arms, la Lega a Palermo in difesa di Salvini - Meloni in Libano, incontro con primo ministro Mikati - A Foggia un uomo spara alla moglie in strada e poi si uccide - A Bari 20enne trovato in mare con le mani legate - Rapina donna sul bus ma lei è ricercata, arrestati entrambi - Maltempo, a Siena stazione allagata e scuole chiuse - Intesa Sanpaolo, a Torino la mostra “Mitch Epstein. American Nature" - Previsioni 3B Meteo 19 Ottobre mrv