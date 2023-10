Tg News – 18/10/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Strage ospedale Gaza, scambio di accuse tra Israele e Hamas - Biden a Tel Aviv: “Hamas peggio di Isis” - Via al vertice Putin-Xi, tra Cina e Russia fiducia reciproca - Attentato Bruxelles, Isis rivendica attacco - Scomparsa Kata, squadrone cacciatori dei carabinieri a Firenze - La spesa per i consumi delle famiglie ferma - Eni premia la ricerca scientifica - Previsioni 3B Meteo 19 Ottobre gsl