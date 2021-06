Tg News – 17/6/2021

In questa edizione del Tg News troverete: Povertà assoluta, nel 2020 si registra il peggior dato dal 2005 Demografia in Italia, calo delle nascite e aumento del ricorso alle tecniche di fecondazione assistita Vaccini Covid 19, Pfizer e Vaxzevria efficaci anche contro varianti delta e alpha Roma, nuova illuminazione per la torretta Valadier