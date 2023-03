Tg News – 17/3/2023

In questa edizione: - Mattarella: “Carta, Inno e Bandiera i nostri riferimenti” - Sorteggi Champions, sfida Milan-Napoli, Inter affronta Benfica - Il Governo vara la riforma del fisco - Presidente cinese Xi, missione di pace in Russia - Covid, incidenza stabile, Rt scende a 0,94 - Focus: La premier Meloni al congresso Cgil di Rimini - Previsioni 3B Meteo per il 18 Marzo gsl