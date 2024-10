Tg News – 17/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il leader di Hamas Sinwar ucciso a Gaza dall’esercito israeliano - Neonati morti, riesame dispone carcere per Chiara Petrolini - Milano, arrestato barista che ha ucciso il ladro di Gratta e Vinci - Donna uccisa a Firenze, arrestato nipote barricato in casa - Maltempo, chiuso casello A12 a Recco per allagamenti - La Bce taglia per la terza volta tasso di interesse di 0,25 punti - Istat, nel 2023 in povertà assoluta 2,2 milioni di famiglie - Anas al Festival dello Sport per la cultura della sicurezza stradale - Previsioni 3B Meteo 18 Ottobre mrv