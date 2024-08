Tg News – 16/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Cremlino “La Nato ha aiutato Kiev per attacco a Kursk” - Gaza, finiti i colloqui a Doha, da Usa bozza per la tregua - Vaiolo delle scimmie, rafforzare la prevenzione - Incidenti montagna, due alpinisti morti sul Cervino - Disordini nel carcere di Torino, 6 agenti feriti - Ciclismo, Alice Toniolli è fuori pericolo dopo grave incidente - A Genova 13enne accoltella coetaneo per un like a una ragazza - Bankitalia, debito pubblico da record - L’appello di Gerardina Trovato “Non abbandonatemi” - Previsioni 3B Meteo 17 Agosto /gtr