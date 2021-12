Tg News – 16/12/2021

In questa edizione: - Occupazione: in lieve aumento nel 2020, +0,3% sul 2019 - 488 operatori dell'informazione in carcere: numero da record - Operazione antimafia a Messina: sequestri per 100 mila euro - Covid: aumentano i casi e si registra il record di decessi della quarta ondata gtr/red