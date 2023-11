Tg News – 16/11/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Sciopero Venerdì 17, Landini ricorre contro precettazione - Carne coltivata, scontro davanti a Palazzo Chigi - Ponte Morandi, accuse al progettista - Ragazzi scomparsi, analisi Dna e ricerche in Austria - Israele conquista il porto della Striscia di Gaza - Spagna, Pedro Sanchez eletto premier per la terza volta - Caro voli, Antitrust avvia indagine sui prezzi - Al via progetto di riforestazione da Torino - Previsioni 3B Meteo 17 Novembre /gtr