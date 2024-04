Tg News – 15/4/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Israele, riunione del gabinetto di guerra - Venti di guerra, risale il prezzo della benzina - Vescovo e fedeli aggrediti a coltellate in Chiesa a Sidney - Trump: “Il mio processo un attacco all’America” - Sgominato nuovo clan, pizzo al Castello delle Cerimonie - ‘Ndrangheta in locali della movida milanese - Amadeus lascia la Rai e passa al Nove - Premier Meloni alla 56esima edizione di Vinitaly - Previsioni 3B Meteo 16 Aprile mrv