Tg News – 15/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Mazzette sugli appalti, arrestato dirigente Sogei - Meloni, “Dopo il 7 Ottobre stop ad invio di armi ad Israele” - Hezbollah, “Attaccheremo nord, centro e sud Israele” - Manovra in consiglio dei ministri, con taglio cuneo fiscale - Online i redditi dei parlamentari, per Meloni 450mila euro - Espugnato fortino droga allo Sperone, 18 arresti a Palermo - Torna l'iniziativa Amazon "Un click per la Scuola" - Previsioni 3B Meteo 16 Ottobre mrv