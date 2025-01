Tg News – 15/1/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Caos treni, Fs denuncia incidenti anomali sulla rete - Gaza, il Qatar potrebbe annunciare l’accordo stasera - Piantedosi: “Su scudo penale per polizia decide il Parlamento” - Animali torturati e decapitati in laboratori Università Catanzaro - Più latino e storia dell’Italia nei nuovi programmi scolastici - Obesità, cambia diagnosi: superato concerto indice di massa corporea - Debito pubblico, Bankitalia: a Novembre superati 3000 miliardi - Giubileo, inaugurata la nuova Piazza dei Cinquecento a Roma - Previsioni 3B Meteo 16 Gennaio mrv