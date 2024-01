Tg News – 15/1/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - A Gaza assalto a camion di aiuti, nuovo video Hamas con ostaggi - Indagini sulla morte della ristoratrice a S. Angelo Lodigiano - 14enne ucciso a Roma, confessa 24enne dell’est, caccia al complice - Fermato 20enne a Palermo per la morte di un coetaneo - Appalti e corruzioni, 11 misure cautelari a Napoli - Il gas scende sotto i 30 euro al Megawattora - Scuola, 11 milioni di risarcimento e 3000 cause vinte per i diritti negati - Previsioni 3B Meteo 16 Gennaio /gtr