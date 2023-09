Tg News – 14/9/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Lampedusa, 7000 migranti sull’isola, tensione con la polizia - Marocco, nuova scossa di 4.6 nell’area devastata - Roma, smottamento per i cantieri della Metro C - Milano, scoppia caldaia in scuola elementare - Caivano, nuovo blitz interforze con 400 agenti - Meloni su Draghi: “Autorevole in Ue” - Non si arresta la corsa della benzina - Salvini su Brandizzo: “Queste cinque morti non rimangano un incidente” - Previsioni 3B Meteo 15 Settembre mrv