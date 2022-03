Tg News – 14/3/2022

In questa edizione: - Ucraina, ancora vittime tra i civili, tra queste un giornalista statunitense e alcuni volontari olandesi - Caro carburante: effetto a cascata sugli altri prodotti - Scuola, al via concorso per medie e superiori - Covid, rischio di morte 15 volte maggiore per i non vaccinati