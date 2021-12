Tg News – 14/12/2021

In questa edizione: - Cingolani: "Se Internet fosse un Paese sarebbe il quarto al mondo per emissioni di Co2" - Covid: obbligo vaccinale esteso a personale scolastico e forze dell'ordine - Lavoro: aumento occupazione nel terzo trimestre del 2021 - Vacanze di Natale: 14 milioni di italiani in viaggio durante le feste mrv