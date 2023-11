Tg News – 14/11/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Vicino l’accordo per il rilascio di donne e bambini - Mosca grazia il killer di Anna Politkovskaya - Le ricerche dei due ex fidanzati 22enni a Venezia - Irregolare una mensa scolastica su quattro - Giornata mondiale diabete, tardive 40% diagnosi - Pil, Giorgetti: “Possibile correzione al ribasso” - Venerdì lo sciopero generale, Landini all’attacco - Previsioni 3B Meteo 15 Novembre mrv