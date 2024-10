Tg News – 14/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Raid in un villaggio a nord del Libano, 18 morti - Senigallia, si uccide 15enne scappato da casa - Cade un ascensore in palazzo del centro a Roma, una vittima - Migranti, partito primo gruppo da Lampedusa ad Albania - Mattarella ricorda strage dei 184 bambini di Gorla - Sanità, Cnel: 4,5 milioni di persone rinunciano alle cure - Dati Aci-Istat, troppi morti tra pedoni e ciclisti - Webuild, al via l'intera M4 Milano. Da est a ovest città in 30 minuti - Previsioni del tempo 3B Meteo per 15 Ottobre /gtr