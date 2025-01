Tg News – 14/01/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Gaza, Hamas accetta bozza accordo per la tregua - Messina, uccide la madre con 15 coltellate - A Los Angeles 25 vittime e decine di dispersi - Kiev, colpite strutture militari di Mosca - Spray urticante in classe a Treviso, 2 ragazzi in ospedale - Abusi su alcuni alunni, arrestata insegnante di sostegno - Morto Furio Colombo, giornalista e parlamentare - L’ira di Zaia sul blocco del terzo mandato per i governatori - Previsioni 3B Meteo 15 Gennaio mrv