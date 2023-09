Tg News – 13/9/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Inondazioni in Libia, Oim: almeno 30.000 sfollati - Putin riceve Kim: “La Russia vincerà nella guerra sacra” - Von Der Leyen: “Chiesto a Draghi rapporto su competitività Ue” - Migranti, da Berlino stop all’accoglienza dall’Italia - Marche, la terra trema ancora, scossa di magnitudo 4.1 - Milano, smantellata rete internazionale narcos - Venezia, dal 2024 ticket d’ingresso in città - Scomparsa Kata, parlano i genitori - Previsioni 3B Meteo 14 Settembre mrv